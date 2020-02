Giro d'Italia, motonautica e Brindisi-Corfù: gli eventi in vetrina alla Bit

Oggi alla Borsa Internazionale del Turismo sono stati presentati i grandi eventi che caratterizzeranno la stagione estiva della città di Brindisi. L’assessore al Turismo Oreste Pinto ha ribadito il supporto dell’amministrazione comunale alla Regata internazionale Brindisi-Corfù e alla tappa del Campionato mondiale di Motonautica che costituiscono da anni una tradizione sportiva consolidata.

In questi anni le due manifestazioni sono diventate una vetrina importante e hanno portato in città turisti e appassionati da tutto il mondo.

Quest’anno a queste due eccellenze sportive si aggiungerà il Giro d’Italia. Brindisi, infatti, il 16 maggio sarà l’arrivo della tappa che da Castrovillari porterà in Puglia la più importante gara ciclistica del Paese che sarà trasmessa in 198 Nazioni.

La novità assoluta sarà l’evento Medimex, dal 16 al 19 aprile, con concerti in piazza e in teatro, attività di formazione, mostre ed incontri d’autore in cui il pubblico potrà dialogare con personaggi del panorama musicale internazionale.

“Il Comune di Brindisi presenta alla Bit un calendario di grandi eventi che mira a conquistare l’attenzione dei turisti - racconta l’assessore Pinto - puntando su musica e sport, due elementi che rappresentano anche un valore sociale elevatissimo. Non è un caso. É il frutto di scelte precise e di una visione che, partendo dalle proprie tradizioni legate al mare, allarga gli orizzonti verso la valorizzazione dei talenti ed il valore del sacrificio e della crescita. Sono prerogative ed esperienze che in città veicoleranno un messaggio di crescita e realizzazione”.

L'Adriatic Cup

L’Adriatic Cup è un evento fortemente voluto dall’Unione Mondiale Motonautica e dalla Federazione Italiana Motonautica, presiedute rispettivamente da Raffaele Chiulli e Vincenzo Iaconianni. Il Circolo Nautico Porta d’Oriente può contare, inoltre, sull’apporto del Comune e della Provincia di Brindisi, della Regione Puglia, di Pugliapromozione, della Camera di Commercio, dell’Autorità di Sistema del Mare Adriatico Meridionale, della Capitaneria di Porto. Per quanto riguarda le competizioni in mare, oltre ai bolidi dell’F2 (F2 World Powerboat Championship), confermata la presenza delle imbarcazioni di F4 (F4 European Powerboat Championship) e dei giovani del GT15 (Formula Junior Elite- Trofeo Foresti & Suardi).

“Abbiamo iniziato per assecondare una passione di famiglia - ha dichiarato Giuseppe Danese del Circolo Nautico Porta d’Oriente - una passione che mio fratello Massimo ed io abbiamo ereditato da nostro padre, Giovanni. Abbiamo tutti e tre, infatti, un passato da piloti. Oggi siamo all’ottava edizione e vale la pena evidenziare che negli anni la manifestazione è cresciuta tanto, in termini di partecipazione sia da parte del pubblico sia da parte dei team che apprezzano molto il brand Puglia e l’offerta turistica regionale. Molto spesso chi partecipa alle competizioni dell’Adriatic Cup prolunga la sua permanenza in città, o la anticipa di qualche giorno, per apprezzarne le bellezze. Questo dimostra la forza dello sport come volano di sviluppo di un territorio del quale oggi si parla ovunque, dagli Emirati Arabi alla Svezia, dagli Stati Uniti alla Russia, anche grazie ad un evento come questo che accende e colora l’estate pugliese”.