Tassa rifiuti ridotta o azzerata per 528 famiglie di Fasano

FASANO - La società di gestione del software applicativo per le tasse comunali, ha comunicato questa mattina i dati definitivi riguardanti la tassa rifiuti per il 2019 nel Comune di Fasano: quest’anno sono 528 i nuclei familiari residenti con Isee annuo inferiore a 10.000 euro, ai quali la tassa è stata azzerata. Ad altre 340 famiglie è stata diminuita fra il 60 e il 70%. Lo fa sapere l'amministrazione comunale fasanese. “È la conferma che anche nel 2019 abbiamo mantenuto la promessa di fare politica fiscale - dice il sindaco Francesco Zaccaria -, riducendo le tasse comunali finalmente anche a Fasano. Un risultato incredibile se si pensa che, dal 2016 ad oggi, i costi per il conferimento dei nostri rifiuti sono aumentati a dismisura. Questi numeri mi rendono felice: dimostrano che avevamo ragione quando dicevamo che bastava eliminare gli sprechi, e ricostituire un ufficio tributi comunale, per ridurre la tassa rifiuti in modo equo e significativo. Sulle tasse e in tutta la nostra amministrazione, vogliamo continuare a dimostrare che la politica può avere un’anima popolare, quando è fatta con concretezza e programmazione”.