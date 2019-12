Francavilla Fontana: l'ex mercato al servizio dell'economia circolare

FRANCAVILLA FONTANA - La città di Francavilla Fontana ha partecipato come Comune capofila di un raggruppamento composto anche da San Vito dei Normanni, Ostuni e Grottaglie, al bando europeo Urban Innovative Actions (Uia). Gli obiettivi del bando, che si propone di favorire l’adozione di modelli di Economia Circolare nell’ambito dello Sviluppo Locale Sostenibile, si integrano con alcune azioni già poste in essere dall'attuale Amministrazione Comunale, che si è prefissata il compito di promuovere la microeconomia e i prodotti manifatturieri, agricoli ed enogastronomici.

Il progetto presentato, denominato "Past for future", si fonda su un’idea di rete di Autorità Urbane che promuovano sinergicamente azioni a sostegno delle microimprese locali e più in generale dei saperi legati alle tradizioni. Nello specifico è prevista la ristrutturazione dell’edificio dell’ex Mercato Coperto nel centro di Francavilla Fontana in cui si insedierà un hub, un contenitore di conoscenze, competenze e nuove professionalità, a sostegno delle imprese. Qui sarà possibile per gli imprenditori ricevere servizi di assistenza, formazione e supporto digitale in comunicazione e marketing.

L’edificio dell’ex Mercato Coperto di Francavilla, di recente ripulito dopo anni di abbandono, potrebbe così divenire il simbolo della “nuova imprenditoria” locale, luogo di scambio di idee e di sviluppo socio-economico del territorio. Con la partecipazione al bando i Comuni coinvolti si impegnano inoltre a promuovere modelli virtuosi di Economia Circolare tra i singoli cittadini e tra le imprese, con particolare riguardo alla gestione della risorsa “acqua” ed alla eliminazione dell’uso della plastica “usa e getta”.

"Il bando Urban Innovative Actions è la dimostrazione di come l'Unione Europea rappresenti una preziosa opportunità per tutti - dichiara l'assessore alle Politiche Comunitarie, Nicola Lonoce - Il finanziamento di questo progetto, presentato con l'assessore Domenico Magliola, avrebbe un effetto dirompente sulla città e sul territorio perchè, oltre a restituire ai francavillesi la ex Piazza Coperta, porterebbe nuova occupazione qualificata, arginando il fenomeno migratorio dei nostri giovani, ed un arricchimento culturale per tutta la cittadinanza e per le imprese."

"Prosegue la nostra azione amministrativa finalizzata a rendere Francavilla Fontana una città più europea e meno provinciale avendo cura, al contempo, di preservare le tradizioni del territorio - dichiara l'assessore alle Attività Produttive, Domenico Magliola - di concerto con l'assessore Lonoce e gli altri partner abbiamo ritenuto che questo bando rappresentasse un'opportunità irrinunciabile per recuperare un bene storico di valore inestimabile e allo stesso tempo creare i presupposti per una crescita di lungo periodo."