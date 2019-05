Brindisi-Corfù: tagli alla Tosap per i locali che organizzano eventi

BRINDISI – La Regata Internazionale Brindisi-Corfù non solo è un evento sportivo di primo piano, ma anche una grande vetrina per la città di Brindisi, con i suoi eventi collaterali, le decine e decine di equipaggi che affluiscono sul lungomare, l’impatto sul centro storico. L’amministrazione comunale ha deciso di incentivate gli operatori commerciali che contribuiranno a migliorare l’immagine della città con l’offerta di iniziative nel periodo della regata, con un a riduzione dell’80 per cento della Tosap nel periodo 7-16 giugno.

La riduzione della Tosap (l’imposta dovuta per l’occupazione di suolo pubblico) deliberata oggi 16 maggio dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore Oreste Pinto, è infatti un incentivo ai privati ad organizzare eventi musicali, teatrali, sportivi o dedicati ai bambini nei dieci giorni che precedono la partenza della Brindisi-Corfù. Chi assumerà queste iniziative, potrà dunque beneficiare di una corposa riduzione della tassazione.