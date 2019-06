“No all’abbandono dei rifiuti”: l’iniziativa di Ecotecnica per i giovani

BRINDISI - Si è concluso il concorso fotografico “Un Rifiuto abbandonato è un rifiuto al vivere civile” indetto da Ecotecnica e rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città di Brindisi.

A partecipare all’iniziativa, la scuola secondaria di primo grado Marzabotto dell’istituto comprensivo Bozzano, la scuola primaria Don Milani del Santa Chiara, la secondaria di primo grado Pacuvio, la secondaria di primo grado L. Da Vinci dell’istituto Cappuccini, e la secondaria di primo grado Virgilio dell’istituto comprensivo Centro1.

L’obiettivo del concorso era dar voce ai ragazzi attraverso l’osservazione e un fermo immagine di situazioni di abbandono scorretto di rifiuti in luoghi non preposti al conferimento nella città di Brindisi, i “non luoghi”.

Ai ragazzi è stato chiesto di affiancare al fermo immagine anche un breve messaggio (claim) impostando il lavoro per una campagna di comunicazione ambientale, in cui i loro scatti fotografici sarebbero diventati le immagini per i manifesti affissi in città.

Prima del concorso si è svolta anche una fase di formazione con esperti di Ecotecnica nelle scuole per spiegare come impostare una campagna di comunicazione e come un messaggio visivo e testuale possa stimolare l’interesse dell’osservatore ai problemi ambientali.

Attraverso un’accurata selezione delle immagini più esplicative, una giuria composta da esperti di Ecotecnica e dall’assessore alle Politiche ambientali del comune di Brindisi, Roberta Lopalco, ha selezionato uno scatto per ogni scuola partecipante che sarà utilizzato per la campagna pubblicitaria di Ecotecnica contro l’abbandono dei rifiuti.