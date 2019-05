Concorso internazionale di Musica, primo premio per orchestra brindisina

SAN MICHELE SALENTINO - L’orchestra dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di San Michele Salentino si è aggiudicato il Primo premio assoluto alla XX edizione del Concorso internazionale di Musica “La Vallonea”, ospitato a Tricase e promosso in collaborazione con il Centro studi musicali Fryderik.

La bravura dei 53 giovani musicisti, provenienti dalle classi 2^ e 3^ sezioni A,B e C, preparati e diretti dai docenti Nicola Palumbo, Giuseppe Di Potenza, Gabriele Pezzolla e Francesco Longo, ha prevalso su una cospicua rappresentanza internazionale di artisti e musicisti.

L’Orchestra ha gareggiato interpretando tre brani: “Can-Can” di J. Offenbach, “Csàrdàs” di Vittorio Monti ed un medley del “Rondò Veneziano” di Giampiero Reverberi. I partecipanti sono stati esaminati da una commissione composta da concertisti, docenti e critici musicali, con l’obiettivo di scoprire e valorizzare giovani talenti. La serata conclusiva si è tenuta domenica 5 maggio nella sala del Trono di Palazzo Gallone di Tricase.

“Voglio congratularmi con gli impareggiabili docenti Longo, Di Potenza, Palumbo e Pezzolla per il successo, meritatissimo – ha dichiarato il dirigente del Comprensivo, Luca Dipresa. Non posso che esserne fiero e orgoglioso. L'impegno, il sacrificio e la passione premiano sempre. Ora pensiamo ai prossimi appuntamenti. A tutti voi, docenti ed alunni un forte applauso a nome di tutta la comunità scolastica che ho l'onore di dirigere e rappresentare.”

Complimenti e ringraziamenti, anche, da parte dell’Amministrazione Comunale. “Doveroso e con il cuore da parte mia complimentarmi intanto con i nostri ragazzi per questo grande successo – ha affermato il Sindaco Giovanni Allegrini - e ne condivido la gioia. Voglio, poi, ringraziare i nostri grandi Professori che attraverso il loro impegno ma, soprattutto, la loro lodevole passione e costanza, ci fanno vivere belle emozioni, portano avanti il nome della nostra scuola. Essi svolgono un compito sociale ed educativo che non bisogna dare mai per scontato. Ai genitori il grazie più importante, perché accompagnano i propri figli in questo straordinario percorso musicale condividendo emozioni e con grande spirito di squadra. Grazie anche al nostro Dirigente scolastico e al personale scolastico tutto che dietro le quinte contribuisce con il proprio ruolo a rendere possibile tutto ciò”.

“Aver conseguito il prestigioso Premio Vallonea 2019 – afferma l’Assessore alla Pubblica Istruzione Tiziana Barletta – conferma non solo la grande professionalità dei docenti di musica ma è anche la prova della bravura dei ragazzi dell’Orchestra del nostro Istituto Comprensivo. Questo importante successo ottenuto è il risultato di un bellissimo e fruttuoso lavoro di squadra dove entrano in gioco impegno e costanza dei ragazzi e preziose sinergie tra scuola e famiglie.”

L’Orchestra sarà impegnata nelle prossime settimane all’11^ edizione del Concorso Internazionale “A.Gi.Mus.” che si svolgerà a Francavilla Fontana il 15 maggio, mentre il 16 maggio parteciperà al 19° Concorso Internazionale per giovani musicisti “Premio Lams” di Matera.