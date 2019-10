Confcommercio: nasce il sindacato Federcarni di Brindisi

BRINDISI - Il sindacato Federcarni della Confcommercio ha eletto i nuovi quadri dirigenti in provincia di Brindisi. L’assemblea elettiva si è svolta a Brindisi, nella sede della Confcommercio, ed ha visto la partecipazione di Rocco Caramia e Francesco Di Coste (Francavilla Fontana), Arturo La Palma, Fausto Curto, Cosimo La Palma, Salvatore La Palma, Vincenzo Bisanti, Giuseppe La Palma e Francesco La Palma (Brindisi), Alessandro Martena (San Pietro Vernotico), Dario Raffaele Apruzzi e Cataldo Chiese (San Michele Salentino) e di Pietro Marinuzzi (Fasano).

Alla presenza dei vice presidenti provinciali di Confcommercio Oronzo Incalza e Giovanni Pugliese, la direttrice di Confcommercio Antonia Massaro ha dato il via ai lavori, ringraziando i presenti per la volontà espressa di impegnarsi per il definitivo rilancio del sindacato Federcarni in questa provincia. “L’obiettivo – ha affermato la sig.ra Massaro – è di fornire, agli esercenti di questo settore, gli strumenti utili a tutelare gli interessi della categoria, utilizzando al meglio la forza e l’organizzazione di una grande associazione nazionale come Confcommercio”.

La direttrice ha anche illustrato le opportunità che offre il far parte di un sindacato come Federcarni, anche nei rapporti con il territorio per scelte fondamentali riguardanti il commercio. Ha fatto seguito un’ampia discussione durante la quale sono state affrontate questioni riguardanti i singoli comuni della provincia di Brindisi.

Al termine del dibattito si è proceduto con l’elezione del presidente e del consiglio direttivo. Presidente è stato eletto Arturo La Palma, vice presidente vicario Vincenzo Bisanti e vice presidente con delega al territorio Alessandro Martena. Completano il direttivo Dario Raffaele Apruzzi, Francesco Di Coste, Rocco Caramia e Pietro Marinuzzi.

Gallery