"Deride immigrato svenuto". "Querelo, è italiano e l'ho soccorso"

OSTUNI – “Ostuni, coordinatrice della Lega in posa su Instagram deride un immigrato svenuto”, titola l’edizione di Bari del quotidiano La Repubblica. E aggiunge: “La consigliera comunale Margherita Penta si lascia ritrarre così da un amico avvocato che sceglie come sottofondo la canzone ‘Se mi lasci non vale’ di Julio Iglesias. Il gruppo ironizza anche quando il ragazzo è portato via dall'ambulanza”. La risposta arriva a stretto giro, con annuncio di querela, “assolutamente inevitabile atteso che pubblicare notizie false è reato”.

Ma cosa è accaduto? Su la Repubblica Bari online compare di apertura l’articolo in questione, con la foto ripresa da Instagram e attribuita ad un amico avvocato della consigliera comunale. Ma secondo Margherita Penta la persona ritratta mentre è riversa sui gradini di piazza della Libertà nella tarda serata del 15 settembre, accanto alla chiesa di San Francesco, non solo non è un immigrato, ma è stata soccorsa per prima proprio dalla esponente leghista. La reazione della Penta giunge pochissime ore dopo la pubblicazione dell’articolo, sotto forma di pubblica richiesta di smentita, inviata a La Repubblica ma anche al resto della stampa locale.

“Mi sembra il caso di raccontare a tutti gli italiani, perché la notizia ha già avuto diffusione nazionale, quanto effettivamente è accaduto ieri sera, 15 settembre 2019, verso le 23,00. Il signore sdraiato che appare nella fotografia pubblicata dal predetto quotidiano non è un immigrato, non è di colore e non è neppure abbronzato, è un cittadino ostunese, quindi – scrive la consigliera comunale ostunese - assolutamente di nazionalità italiana, il cui nome è Vito ed il soprannome ‘Il parcheggiatore’ e, quanto meno per il momento, ometto ogni ulteriore indicazione anagrafica per evitare di violare la privacy di quel signore”.

“Non solo è un italiano, ma la fotografia non mi ritrae accanto a quell'uomo, probabilmente ubriaco, ma a distanza e la canzone scelta dal mio amico (che non è neppure avvocato) che ha pubblicato la foto su Instagram (‘Se mi lasci non vale’ di Julio Iglesias) non si riferiva sicuramente all'uomo sdraiato per terra, ma era la canzone che avevamo ascoltato rientrando da Brindisi dalla partita del Brindisi Basket (ancora su Instagram sul mio profilo)”. Aggiunge Margherita Penta.

Ma la protagonista della vicenda rivendica anche di essere stata la prima ad interessarsi della persona distesa sui gradini della piazza: “I presenti ricorderanno perfettamente che proprio la sottoscritta è stata la prima ad intervenire, avvicinandosi a quell'uomo, per accertarsi delle sue condizioni di salute e, verificato che l'uomo era solo in uno stato incosciente, si consultava con gli astanti sulla necessità di far intervenire un'ambulanza”.

“Solo allorquando l'ambulanza era già stata allertata – prosegue la penta nella sua descrizione dei fatti - e si era in attesa dell'arrivo di personale specializzato, la sottoscritta si allontanava dall'uomo sdraiato per terra ed in quel frangente veniva scattata la foto, poi postata su Instagram, e la scrivente era per altro ignara che quell'uomo fosse nell'inquadratura della foto. Probabilmente, dopo aver visto che nella foto c'era anche quell'uomo sdraiato per terra, quella foto doveva essere rimossa dal social ed, in effetti, così è stato”, assicura la consigliera comunale leghista di Ostuni.

“Effettivamente l'ambulanza interveniva e – necessariamente – presso il locale nosocomio esiste tutta la documentazione sanitaria inerente tale intervento. Le altre foto, gli altri video e le altre canzoni pubblicate, non saprei neppure dire da chi postate su Instagram, non hanno alcun nesso con chi scrive”. In circa quattro ore il post dell’articolo ha raccolto 512 like, 413 commenti e 640 condivisioni, inclusa quella del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.