Brindisi, consiglio comunale telematico con nuova delibera sul palaeventi

BRINDISI – Il consiglio comunale di Brindisi, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza coronavirus, si riunirà mercoledì prossimo (29 aprile), in video conferenza. Il tema più caldo (terzo di 17 ordini del giorno), sarà la deliberazione riguardante la realizzazione e gestione di un palaeventi in contrada Masseriola, con approvazione della variante urbanistica ed apposizione definitiva del vincolo preordinato all'esproprio. Il progetto in questione, come noto, è quello presentato dalla New Basket Brindisi, in associazione con la Petito Prefabbricati e la Primiceri Spa, già passato a un primo vaglio del consiglio comunale, lo scorso 29 novembre.

Per il resto, una sfilza di immancabili debiti fuori bilancio, la concessione in diritto di superficie trentennale all’E-Distribuzione Spa di un’area comunale situata in via Fulvia per la realizzazione di una cabina di trasformazione prefabbricata, l’acquisizione gratuita al demanio stradale del patrimonio comunale delle aree private di sedime stradale nella zona Torre Rossa – Tuturano, il progetto per la realizzazione di una rotatoria tra via Provinciale per Lecce e viale Arno e l’approvazione dei regolamenti comunali sull’applicazione dell’addizionale Irpef, sull’imposta comunale sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, sulla Tosap e su una ulteriore modifica della disciplina dell’occupazione temporanea di suolo pubblico o privato ad uso pubblico per il ristoro all’aperto, tramite installazione di dehor.

Per la prima volta nella storia, come detto, la seduta si svolgerà in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, così come disposto dal provvedimento del presidente del consiglio comunale in ottemperanza al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Sarà utilizzata la piattaforma Microsoft Teams, già testata nelle sedute di Giunta, conferenza dei capigruppo e commissioni consiliari, che consente la contemporanea partecipazione di un cospicuo numero di partecipanti, garantendo i criteri di trasparenza, tracciabilità e tutela dei dati. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook istituzionale.