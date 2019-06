Convocato consiglio provinciale: dieci i punti all'ordine del giorno

BRINDISI - Il presidente della Provincia di Brindisi, Riccardo Rossi, ha convocato, nell’aula consiliare dell’Ente, la seduta di consiglio provinciale, in via ordinaria, di prima convocazione per il giorno martedì 11 giugno 2019, alle ore 11 ed in seduta di seconda convocazione per il giorno mercoledì 12 giugno 2019, alle ore 11.

Gli argomenti iscritti all’ordine del giorno

Approvazione verbale della seduta precedente del Consiglio provinciale, Comunicazioni del Presidente della Provincia di Brindisi, Presentazione “Programma di mandato del Presidente”, Atto di indirizzo nomine rappresentanti della Provincia in Organismi vari, Adozione nuovo piano di riassetto organizzativo della Provincia di Brindisi, Esercizio diritto di riscatto leasing immobile scuola di Fasano, Presa d’atto nuovo Statuto Società per azioni “Aeroporti di Puglia”.

Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Provincia di Brindisi approvato con deliberazione del C.P. n,45 del 27/12/2018. Parziale modifica. Conferma delle partecipazioni al Ciasu scarl, Deliberazione del Consiglio provinciale n.2/3 del 9 aprile 2015: “legge n.190/2014 art.1, commi 611 e 612 – Approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie della Provincia” – variazione del punto 2) del dispositivo. Proposta di modifica disciplina di istituto di enfiteusi. Approvazione