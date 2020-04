"Contagiati dalla solidarietà": le iniziative di Arci per i più deboli

SAN PIETRO VERNOTICO – Anche Arci - Comitato Territoriale di Brindisi scende in campo per aiutare i cittadini in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria, con una serie di iniziative volte a sostenere le associazioni che si occupano di queste famiglie.

“Se c’è una certezza, in questo momento storico, è che l’emergenza del Covid-19 ci invita non solo a concepire cambiamenti sostanziali, ma anche a rimettere in discussione la nostra gerarchia di valori e il nostro modo di vivere la collettività”. Si legge in una nota del presidente Arci Brindisi Vincenzo Catamo.

“Per farlo, come Arci – Comitato Territoriale di Brindisi, abbiamo deciso di iniziare dalle comunità cittadine in cui siamo presenti tramite i nostri circoli, che in queste settimane non possono svolgere la loro attività e dai Comuni nei quali operiamo con i progetti d’accoglienza e integrazione per rifugiati”. “A Brindisi abbiamo aderito, fin dalla stesura, al protocollo #brindisisolidale per fornire il nostro supporto a Comune, Caritas e Croce Rossa quali capofila nella gestione della raccolta e distribuzione di beni alle famiglie in difficoltà”.

“A San Pietro Vernotico, gli ospiti e l’équipe del progetto “San Pietro Accoglie” hanno organizzato la donazione di indumenti nuovi e prodotti per l’igiene alla Caritas locale che ha provveduto alla loro distribuzione a famiglie in stato di necessità”.

“La stessa iniziativa sarà replicata nel Comune di San Pancrazio Salentino dove le donazioni, sempre ad opera di Arci Brindisi e del Progetto Sprar del luogo, saranno gestite invece direttamente dal Coc del Comune e dalla Protezione Civile locale”.

“A San Pietro, Carovigno e Francavilla, inoltre, sono state attivate le iniziative di “spesa sospesa” ed in rete con le attività commerciali aderenti sono stati allestiti degli spazi di donazione di beni di prima necessità, impegnando i volontari dei Circoli LaFactory di San Pietro Vernotico e LaFarfalla di Francavilla nella raccolta e distribuzione quotidiana anche in questo caso in coordinamento con le parrocchie locali”.

Raccolta fondi acquisto saturimetri

“Consapevoli che i risvolti sociali di questa situazione fanno solo eco ad un’emergenza anzitutto sanitaria, Arci Brindisi, in collaborazione con il gruppo di animazione e spettacolo Zonno Cacudi Show e The Lesionati, ha deciso di offrire il proprio contributo promuovendo, poi, una raccolta fondi per l'acquisto di alcune apparecchiature utili al reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale A. Perrino per affrontare l'emergenza, così come concordato con la Direzione Sanitaria del nosocomio. Nello specifico la raccolta fondi attivata via social (pagina facebook @arcibrindisi) #SolidarietàVirale tramite la piattaforma “gofundme” (ed in alternativa tramite bonifico) mira al raggiungimento della cifra di 2.500,00 utili all’acquisto di n. 50 “Saturimetri YUWELL YX301”.

"A tal proposito come presidente e come soci tutti siamo orgogliosi e piacevolmente colpiti dalla risposta dei donatori, basti vedere che in sole 24 ore abbiamo quasi raggiunto la cifra postaci come obiettivo. Ringrazio, per questa raccolta anche Pasquale Zonno, da sempre impegnato in azioni di solidarietà, che fin da subito ha sposato l’iniziativa e se ne è fatto a sua volta promotore".

"In definitiva, in questo frangente così particolare e difficile, ci siamo messi a disposizione delle comunità tutte, enti pubblici ed associazioni. Speranzosi che in questo modo l’aiuto possa arrivare in maniera capillare ed, a volte, semplificata, a chi sta soffrendo, provando a non dimenticare nessuno; ed al contempo convinti che per vincere alcune delle nostre vulnerabilità sia assolutamente necessario riscoprire il senso di comunità, facendoci, in questo caso sì, contagiare dalla solidarietà".

