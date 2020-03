Controlli a Cellino e Torchiarolo: fermati pedoni e automobilisti

CELLINO SAN MARCO – Polizia locale, carabinieri e finanza fanno fronte comune nei paesi a sud di Brindisi per monitorare il comportamento dei cittadini rispetto alle disposizioni del Dpcm 9 marzo 2020 sul contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. Prima fra tutte restare a casa il più possibile.

Tra ieri e oggi, giovedì 12 marzo, sono state controllate le strade di Cellino San Marco e Torchiarolo. A Cellino gli agenti della Polizia locale hanno fermato 15 pedoni e 20 auto oltre a 30 attività commerciali. A Torchiarolo 23 veicoli oggi e 50 in tre giorni. A Cellino San Marco due pedoni sono stati multati. A Torchiarolo, invece, i cittadini si stanno dimostrando molto collaborativi, la gente a spasso in tre giorni è diminuita notevolmente e non è stata registrata nessuna irregolarità

