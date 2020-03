Controlli misure anti-contagio: oltre mille persone denunciate

BRINDISI - Prosegue nella provincia di Brindisi l’accurata e costante attività di controllo da parte di Polizia di Stato, dell' Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, al fine di assicurare la piena attuazione delle disposizioni contenute nei decreti governativi, volte al contenimento della diffusione del virus Covid-19. Attività di controllo pianificata a seguito delle valutazioni ed approfondimenti condotti dal Prefetto con i vertici territoriali delle Forze dell'Ordine.

Dall' 11 marzo al 23 marzo 2020, sono state controllate 12.222 persone, delle quali 989 sono state denunciate per inosservanza delle disposizioni del Governo, mentre altre 22 per aver rilasciato dichiarazioni mendaci. Inoltre sono stati controllati 1.441 esercizi commerciali, di cui 31 denunciati ex art. 650 c.p. (inosservanza del provvedimento dell'autorità) e 5 sanzionati in via amministrativa.

Nella sola giornata di ieri (23 marzo 2020) sono state controllate 894 persone, delle quali 133 denunciate ai sensi dell'art.650 codice penale e 4 per gli artt.495 e 496 codice penale. Controllati anche n. 115 esercizi commerciali.

A tale attività di controllo, intensificata senza soluzione di continuità, si aggiungono anche gli altrettanto numerosi servizi espletati dalle Polizie Locali dei 20 Comuni della provincia.

Si evidenzia, infine, che, nella sezione del sito istituzionale della Prefettura di Brindisi dedicata all’ “emergenza coronavirus” sono pubblicati con cadenza giornaliera i dati relativi al monitoraggio dei controlli effettuati in provincia di Brindisi.