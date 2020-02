Coronavirus: screening anche sui passeggeri provenienti da Fiumicino

BRINDISI – Anche i passeggeri provenienti da Roma/Fiumicino dal pomeriggio di oggi (domenica 9 febbraio) vengono sottoposti a screening sanitario, presso l’aeroporto di Brindisi. Lo ha disposto il ministero della Salute, nell’ambito di un potenziamento dei controlli effettuati presso tutti gli scali aeroportuali italiani.

Fino a stamattina venivano controllati con dei termometri laser solo i passeggeri che viaggiavano su voli internazionali. L’ulteriore rafforzamento dei dispositivi di prevenzione è stato deciso nella mattinata di oggi, dopo che il direttore dell’Usmaf (Uffico di sanità marittima, aerea e di frontiera) di Fiumicino ha rimarcato l’impossibilità di sottoporre a controlli tutti i passeggeri provenienti da aeroporti esteri.

Per questo il ministro Speranza, con decorrenza immediata, ha esteso il controllo della temperatura corporea anche a tutti i passeggeri provenienti da Fiumicino. In ogni scalo sono state allestite apposite corsie di controllo dove equipe mediche supportate dai volontari della Croce Rossa e dell'Ordine di Malta misurano la temperatura corporea ai viaggiatori, attraverso i termometri laser.

Come si legge sul sito del Ministero della Salute, “nel caso in cui sia presente un caso sospetto di nuovo coronavirus (in base ai sintomi clinici e alle informazioni epidemiologiche), a bordo di un volo di qualsiasi provenienza, viene immediatamente adottata una procedura di emergenza che prevede il trasferimento del paziente in isolamento presso una struttura ospedaliera designata e la tracciatura dei contatti stretti”.