Affido familiare: la collaborazione fra servizi sociali, scuola e tribunale

BRINDISI - “La sofferenza di un bambino richiama all’urgenza di una risposta che spesso prende le forme di un intervento che va ben pensato. Quando questa risposta è l’affido familiare si è puntato sulla forza di un sistema relazionale che vede in due elementi costitutivi la sua potenza: l’accoglienza e la famiglia”.

Si è svolto ieri, 16 maggio, un seminario organizzato dal servizio Affidamento familiare minori dell’Ambito Brindisi – San Vito dei Normanni (gestione cooperativa Genesi), in collaborazione con i nove istituti comprensivi di Brindisi e si inserisce nell’ambito del “Patto per la scuola” istituito, alcuni anni fa, tra scuola e Comune di Brindisi.

Il seminario si è tenuto presso l’aula universitaria di Palazzo Granafei Nervegna dalle ore 15.30 alle ore 18.30 e ha visto la partecipazione dell’assessore ai Servizi Sociali, Isabella Lettori, l’assessore ai Servizi Sociali di San Vito dei Normanni, Maddalena Gaeta. Sono intervenuti: il preside del comprensivo Bozzano e capofila del “Patto per la scuola”, Girolamo D’Errico, Anna Maria Casaburi, giudice onorario presso Tribunale per i minorenni di Lecce, gli operatori del servizio specialistico Affidamento familiare minori, le psicologhe-psicoterapeute, Luana Petrera coordinatrice del Servizio, Erika Convertino e Maria Carbonara.

L’evento ha coinvolto gli operatori del servizio sociale professionale del Comune di Brindisi e i docenti delle diverse scuole. Si è posta l’attenzione sulla tematica dell’affido per far convergere tutte le azioni quotidianamente messe in atto dalle istituzioni a favore dei minori in affido. Obiettivo primario è stato dare rilievo alla collaborazione già esistente tra il servizio Affidi, la scuola ed il tribunale per i minori e offrire stimoli per una maggiore condivisione di intenti a beneficio del bambino in affido.