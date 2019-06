“Moving Architects”: convegno sul restauro della Cappella della Sindone

BRINDISI – La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi Lecce e Taranto e l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Brindisi, giovedì 6 giugno alle ore 15.30, nella Sala Universitaria di Palazzo Granafei Nervegna di Brindisi, organizzano un convegno dal titolo “Cappella della Sacra Sindone. Traumi Teorie Restauro”.

“La Cappella della Sacra Sindone a Torino rappresenta un esempio paradigmatico dei virtuosismi barocchi messi a punto dall’arch. Guarino Guarini, recentemente definita ‘una vertiginosa fuga verso l’infinito’. Per la prima volta, l’esperienza del cantiere di restauro sarà condivisa fuori dal contesto regionale piemontese. A illustrarla la progettista e direttore dei lavori di restauro architettonico l’arch. Marina Feroggio dei Musei Reali di Torino”, spiega un comunicato sull’evento.

In seguito al traumatico incendio che ha interessato la fabbrica nella notte tra l’11 e il 12 aprile 1997, a distanza di oltre venti anni, è stata conclusa un’importate parte dei lavori di restauro consentendo di riaprire la Cappella ai fedeli e ai visitatori. Un’occasione che anticipa la cerimonia di premiazione, il 29 ottobre prossimo a Parigi, durante il Congresso del Patrimonio Europeo, durante il quale sarà conferito il premio Patrimonio europeo - Europa Nostra 2019.

Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali si è detto orgoglioso del lavoro svolto dai propri professionisti dei Musei Reali di Torino e degli altri Istituti coinvolti. Molto resta ancora da fare, ma quale è stato l’approccio metodologico adottato? Quali le tecniche messe a punto per salvaguardare la materia originaria e al contempo non compromettere la conservazione della struttura?

Il convegno di Brindisi sarà l’occasione per riflettere su quale restauro sia auspicabile mettere in campo in situazioni traumatiche e quali le possibili azioni da adottare nei luoghi di culto. Il convegno è il VI appuntamento della rassegna “Moving Architects” organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Brindisi.

Interverranno la professoressa arch. Maria Piera Sette, del Dipartimento di Storia Disegno e Restauro dell’Architettura della Sapienza – Università di Roma, l’arch. Marina Feroggio, dei Musei Reali di Torino, e la soprintendente arch. Maria Piccarretta. L’ingresso al convegno è libero. È previsto, da parte dell’Ordine, il riconoscimento di 3 crediti formativi.