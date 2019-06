“Moving Architects: convegno e mostra a Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA - Un convegno ed una mostra. Un omaggio ad un genio dell’ingegneria contemporanea e dell’architettura. Grande partecipazione di pubblico in occasione del settimo appuntamento della rassegna “Moving Architects”, organizzata dall’Ordine degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti della provincia di Brindisi, che ha fatto tappa a Francavilla Fontana. Venerdì 7 giugno, la Sala del Belvedere di Castello Imperiali ha ospitato il convegno dal titolo “La Ricerca della Forma. Sergio Musmeci. Il Genio”.

Nel corso dell’evento, organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi, è stato tracciato un profilo, non solo professionale, di Sergio Musmeci l’ingegnere che progettò il ponte sul Basento, una vera e propria opera d’arte che ancora oggi viene presa ad esempio e studiata dai professionisti del settore. Una imponente infrastruttura, la prima attraversabile vincolata come opera d’arte, in cui Musmeci riuscì a concretizzare le sue lunghe ricerche sulla teoria del minimo strutturale, che segna uno spartiacque non solo nel mondo dell’ingegneria, e che attualmente necessita di interventi di restauro e ripristino per tornare ai fasti di un tempo e liberarsi dal degrado in cui attualmente versa.

L’opera, realizzata in pochi anni, è frutto di una virtuosa sinergia tra il progettista Sergio Musmeci ed il committente Gino Viggiani. I figli, Paolo Musmeci e Massimo Viggiani, presenti al convegno, hanno raccontato emozionanti aneddoti del rapporto professionale tra i padri che, strada facendo, ha assunto i contorni di un’amicizia intensa e duratura lasciata in eredità alle rispettive famiglie. Straordinarie storie di altri tempi che vale la pena raccontare, vissuti che hanno lasciato il segno non solo nella comunità e nel territorio che ospita l’opera, peraltro perfettamente integrata nel contesto urbano come se ne rappresentasse un elemento naturale.

Nel corso della mostra/convegno, che ha ricevuto il patrocinio del Cnappc, del Cni, di Fondazione Inarcassa e del Maxxi di Roma (Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo), dei Comuni di Brindisi e Francavilla Fontana e dell’Amministrazione Provinciale, sono stati proiettati due documentari. IL primo, “La Ricerca della Forma. Il Genio di Sergio Musmeci” racconta la straordinaria avventura della costruzione del viadotto sul Basento.