Convocato consiglio provinciale: quattro i punti all'ordine del giorno

BRINDISI - Il presidente della Provincia di Brindisi, Riccardo Rossi, ha convocato, nell’aula consiliare dell’Ente, la seduta di consiglio provinciale, in via ordinaria, di prima convocazione per martedì 26 febbraio 2019, alle ore 8 ed in seduta di seconda convocazione per mercoledì 27 febbraio 2019, alle ore 12.

Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno

Approvazione verbale seduta Consiglio Provinciale del 27.12.2018; surroga del consigliere provinciale Christian Continelli, a seguito della sospensione del consiglio comunale di Ostuni, con Luigia Albanese.

Poi “Decadenza dalla carica dei consiglieri provinciali, Francesco Mingolla e Domenico Tanzarella della lista “Uniti per Brindisi” – Mancata surroga a causa dell’assenza di candidati appartenenti alla medesima lista elettorale”.

“Studio di fattibilità tecnica - economica dell'intervento relativo a: "Lavori di ristrutturazione, adeguamento e rifunzionalizzazione immobile sito in via A. Spinelli, di Latiano (Br), sede della caserma dei carabinieri". Nomina Rup. Impegno disponibilità del bene a favore dell’Arma dei Carabinieri”.