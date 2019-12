Convocato consiglio provinciale: sette i punti all'ordine del giorno

BRINDISI - Il Presidente della Provincia di Brindisi, Riccardo Rossi, ha convocato, nell’aula consiliare dell’Ente, in via ordinaria, in seduta di prima convocazione per lunedì 30 dicembre 2019, alle ore 8,30, ed in seconda convocazione alle ore 9.45, per l’esame dei seguenti argomenti iscritti all’odg: Approvazione verbale della seduta del Consiglio provinciale del 28-11-2019, Presa d’atto modifica composizione gruppi consiliari della Provincia – Biennio 2019-2021; Preda d’atto modifica componenti Conferenza dei capigruppo – Biennio 2019-2021.

Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni anno 2019-2021. Integrazione e modifica del piano approvato con deliberazione n.24 del 18/09/2019; Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie della Provincia di Brindisi, art.20 D.Lgs 175/2016; Approvazione bilancio consolidato della Provincia di Brindisi ai sensi del principio contabile applicato 4/4 allegato al D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. Santa Teresa Spa. Determinazione ai sensi dell’art.2482 Ter C.C.- Riconoscimento dei debiti fuori bilancio per la ricapitalizzazione della società