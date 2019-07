Convocato consiglio provinciale: sei gli argomenti da trattare

BRINDISI - Il Presidente della Provincia di Brindisi, Riccardo Rossi, ha convocato nell’aula consiliare della Provincia di Brindisi, per martedì 30 luglio, alle ore 10, in prima convocazione, e per mercoledì 31 luglio, alle ore 10.30, in seconda convocazione, il Consiglio Provinciale.

Sono sei gli rgomenti, iscritti all’ordine del giorno: Approvazione verbale della seduta del Consiglio provinciale dell’11 giugno 2019; Presa d’atto costituzione Gruppi Consiliari della Provincia di Brindisi. Biennio 2019-2021; Presa d’atto modifica Componenti la Conferenza dei Capigruppo. Biennio 2019-2021: Approvazione Rendiconto di Gestione anno 2018; Istituzione del Garante dei diritti delle persone private di libertà personale. Approvazione Regolamento: Organo di Revisione. Adeguamento del compenso ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 21/12/2018