Crisi Comune - Versalis: il prefetto convoca le parti per lunedì

BRINDISI - Della crisi Comune di Brindisi – Eni Versalis si discuterà nella tarda mattinata di lunedì nel corso di una videoconferenza convocata dal prefetto Umberto Guidato, accogliendo una richiesta dei sindacati di categoria del settore chimico, cui parteciperanno Eni Versalis, Enipower, Confindustria e gli stessi sindacati.

Intanto la Filctem Cgil ha già svolto svolto una riunione in videoconferenza con i propri delegati, Rsu e Rls delle aziende del petrolchimico, alla presenza del segretario territoriale di Brindisi, Antonio Frattini, e con la partecipazione del segretario generale territoriale della Cgil, Antonio Macchia.

La riunione è servita, dice la Filctem Cgil, “per valutare l’esito degli incontri e le decisioni di Eni Versalis, che a seguito dell’ordinanza emessa dal sindaco di Brindisi, con la quale dispone la fermata del cracking, produrrà la fermata generale degli impianti.”

“Un’ordinanza emessa in assenza di evidenti criticità, registrate dalle centraline in continuo, e visibili sul Sistema pubblico di monitoraggio della qualità dell’aria di Arpa Puglia, e di altre problematiche manifestate, fino a questo momento, da Arpa.”

“Il segretario generale Cgil, Antonio Macchia, nel ribadire l'importanza del sito industriale di Brindisi, ha espresso grande preoccupazione per i lavoratori diretti e per i lavoratori dell’indotto, confermando l'impegno della segreteria confederale Cgil a valutare tutti gli sviluppi della vicenda e l’esito del previsto incontro in Prefettura”, conclude la nota della Filctem.