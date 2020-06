Morte del giudice Di Schiena, gli avvocati lavoristi: "Un uomo valoroso"

BRINDISI - Una nota di cordoglio per la morte del giudice Michele Di Schiena, spirato ieri (domenica 28 giugno) all’età di 86 anni, arriva dagli avvocati lavoristi del tribunale di Brindisi, che esprimono la loro vicinanza alla famiglia “per la perdita di un uomo valoroso, integerrimo magistrato, grande e competente interprete del mondo del lavoro del quale ha sempre individuato la giusta domanda di Giustizia”. “Un uomo, Michele Di Schiena, che ha interpretato appieno in modo naturale la vera funzione del giudice. Per tutti noi è una grave perdita. Da sempre è nel nostro cuore e non lo dimenticheremo mai”.

