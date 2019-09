Coro di "no" al carbone di Arcelor Mittal nel porto di Brindisi

BRINDISI – Arrivano altre reazioni, sia dai settori della maggioranza che dell’opposizione consiliare, dopo quella di Brindisi Bene Comune, alla notizia del progetto di spostare nel porto di Brindisi la movimentazione del carbone e dei minerali per l’acciaieria di Taranto, priva di banchine dopo il sequestro penale nel mese di luglio del quarto sporgente del porto ionico, in seguito alla caduta di tre gru (con una vittima) il 10 di quel mese durante una tempesta. Sono tutte dello stesso segno, le posizioni espresse: no all’operazione, come ha già dichiarato il sindaco Riccardo Rossi.

Il Comune di Brindisi è stato convocato dall’Autorità di sistema portuale ad un tavolo tecnico venerdì 6 settembre alle 10 assieme a Provincia, Asl, Arpa Puglia, Vigili del Fuoco, Capitaneria, Ufficio di sanità marittima e area presso la sede di Brindisi della stessa Adsp, con lettera del segretario generale Tito Vespasiani.

Autorità portuale in pressing per il sì

Nella nota traspare una posizione favorevole dell’authority, basata sulle garanzie offerte da Sir Servizi Industriali, l’impresa incaricata da Arcelor Mittal per le attività di movimentazione di carbone e minerali a Brindisi, inviata a sua volta all’incontro, e sul fatto che nel sito di Costa Morena siano attive due centraline per il monitoraggio della dispersione delle polveri i cui “dati raccolti e validati da Arpa Puglia nel corso di questi anni non hanno evidenziato particolari problematiche rispetto a i parametri di cui al D.M. 60/2000, applicato per la rilevazione dei PM10 negli ambiti urbani, se non in qualche caso, comunque sporadico, spesso attribuibile a eventi atmosferici più che alle operazioni portuali”.

Una lettura molto riduttiva del problema, che trascura la realtà dei fatti, altrimenti Enel stessa non sarebbe ricorsa ad un oneroso investimento nell’automatizzazione dello sbarco del carbone, e sottovaluta l’impatto delle centinaia di camion che almeno per venti giorni al mese farebbero la spola tra Brindisi e Taranto. Si avverte puzza di accordo già confezionato, alle spalle delle amministrazioni del territorio, un nuovo caso per molti versi simile a quello del rigassificatore British Gas che per anni ha provocato un grosso scontro politico e sociale a Brindisi (nella foto sotto, una nave da crociera a Costa Morena Est, dove si vorrebbe movimentare il carbone per l'acciaieria di Taranto).

Il no del sindaco e delle forze politiche

Hanno detto no anticipatamente Rossi, che è anche presidente della Provincia, Brindisi Bene Comune ieri sera, e stamani Pd, Pri e il Movimento +39. Eccone le dichiarazioni, a partire dal capogruppo di +39, Massimo Ciullo: “Sostengo pienamente la contrarietà espressa dal sindaco Riccardo Rossi rispetto alla possibilità che nel nostro porto sbarchi e si smisti il carbone per l’ArcelorMittal (ex Ilva) di Taranto. Ancora una volta l'Autorità di Sistema Portuale si muove in modo discutibile rispetto ai reali interessi e bisogni di Brindisi”

“Anche la semplice ipotesi di consentire lo scarico e il trasporto di carbone dell'ArcelorMittal (ex Ilva) nel porto di Brindisi per destinarlo a Taranto non solo è assurda ma significa un vero e proprio schiaffo ad una città che già è fortemente compromessa dal punto di vista ambientale”, dice Ciullo che il progetto “va impedito con una mobilitazione generale scevra da condizionamenti partitici o ideologici e che anzi misuri il grado di amore per la città di maggioranza e opposizione che sui temi soprattutto ambientali e della salute non dovrebbe conoscere divisioni”.

Ciullo invita il sindaco Rossi “a disertare qualsiasi convocazione organizzata dall'Autorità Portuale formalizzando preventivamente a Patroni Griffi il diniego e la contrarietà ai traffici di carbone con l'esplicita richiesta che tale lettera di diniego e contrarietà del Comune venga assunta formalmente nel verbale che l'Autorità Portuale redigerà in occasione della riunione convocata”.

Molto duro anche il Pd, primo partito della coalizione che governa Brindisi: “Sin dal primo giorno dell'insediamento dell'amministrazione comunale con la guida del sindaco Riccardo Rossi, il Partito Democratico di Brindisi ha inteso contribuire in maniera determinante a ridisegnare il futuro di Brindisi e consegnare una nuova speranza a tutti i cittadini. Per troppo tempo la nostra città ha condizionato il proprio destino a scelte fatte fuori da questo territorio e senza tenere conto delle aspettative e delle reali esigenze dei brindisini. Con la strategia energetica nazionale dei governi del Partito Democratico, in cui si punta ad una piena decarbonizzazione, un nuovo modello di sviluppo per il nostro territorio è possibile”.

“L'eventualità che, ancora una volta, Brindisi e il proprio porto rischino di vincolare il proprio destino al carbone” per il Pd cittadino “è preoccupante” e “inaccettabile”, pertanto i dem brindisini non permetteranno mai che “si torni indietro di venti anni in tempi in cui la salute e l'ambiente in questa città venivano sacrificati all'altare del profitto e della speculazione. Il futuro di Brindisi, con questa amministrazione e con il Partito Democratico, si svilupperà con un'idea diversa e nuova, improntata su uno sviluppo sostenibile che tenga conto della salute dei cittadini e della tutela del lavoro e dei lavoratori” (nella foto sotto, lo sporgente est di Costa Morena)

Gabriele Antonino e Vito Birgitta del Pri dichiarano che “non siamo tra quanti hanno demonizzato la presenza sul nostro territorio di grandi gruppi energetici che, pur con tutte le problematiche connesse alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia della salute dei cittadini brindisini, hanno comunque rappresentato una opportunità di lavoro per le nostre imprese e per molti concittadini. Quel modello di sviluppo, però, improntato sull’insediamento di grandi gruppi industriali a discapito delle vocazioni naturali della nostra realtà ha manifestato col tempo tutti i suoi limiti”.

“Faticosamente Brindisi sta cercando di costruire un nuovo modello di sviluppo che tenga insieme le esigenze dell’industria ma anche quelle del turismo, dell’agricoltura, della valorizzazione delle nostre infrastrutture. Esprimiamo, quindi, la nostra netta contrarietà a che il porto di Brindisi sia utilizzato per lo sbarco del carbone necessario al funzionamento della acciaieria dell’Arcelor Mittal di Taranto. A nostro giudizio anche in quel sito produttivo dovrebbe avviarsi senza indugio un’opera di affrancamento dall’utilizzo del carbone”.