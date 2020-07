Coronavirus: da nove giorni zero casi positivi in Puglia

BRINDISI – Da nove giorni consecutivi zero casi positivi al coronavirus in Puglia. Anche oggi, giovedì 2 luglio, il bollettino epidemiologico diramato dalla Regione non conta casi positivi al covid. Nemmeno decessi. Sono stati registrati 2.049 tamponi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 182.713 test. Sono 3.876 i pazienti guariti, 109 i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.530, così suddivisi: 1.491 nella provincia di Bari; 380 nella provincia di Bat; 659 nella provincia di Brindisi; 1.169 nella provincia di Foggia; 521 nella provincia di Lecce; 281 nella provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.