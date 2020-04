Sale a 500 il numero dei positivi nel Brindisino. Oggi 15 in più e un decesso

BRINDISI - Oggi lunedì 20 aprile, in Puglia, sono stati registrati 1.591 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 38 Tamponi.

In provincia Brindisi ci sono 15 positivi in più rispetto a ieri e un decesso (visualizza il grafico interattivo), nella Provincia di Bari 7 e tre decessi, nella provincia di Lecce uno e un decesso, nella provincia di Foggia 14 e quattro decessi, nella provincia di Taranto 1 e un decesso. Zero nella provincia Bat. Un caso è attribuito a residente fuori regione e 22 casi rilevati ieri sono in corso di attribuzione della relativa provincia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 44.189 test. Sono 431 i pazienti guariti.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.567 così divisi: 1.138 nella Provincia di Bari; 335 nella Provincia di Bat; 500 nella Provincia di Brindisi; 868 nella Provincia di Foggia; 452 nella Provincia di Lecce; 243 nella Provincia di Taranto; 26 attribuiti a residenti fuori regione; 5 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Indagine epidemiologica nelle strutture sanitarie del Brindisino

Prosegue l’indagine epidemiologica nella provincia di Brindisi con un totale di 301 tamponi effettuati nella giornata di oggi tra ospedali, residenze sanitarie e strutture territoriali.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha eseguito 251 tamponi: 114 nella Rsa Medihospes di Ostuni (58 ai degenti e 56 al personale), 47 nel Ppit, Punto di primo intervento territoriale 118 del Presidio territoriale assistenziale di Ceglie Messapica a operatori sanitari e soccorritori, 90 tamponi a domicilio a persone potenzialmente sospette. I risultati saranno resi noti nei prossimi giorni.

Nell’ospedale Perrino sono stati effettuati 50 tamponi a degenti e operatori, secondo la programmazione in corso. Negli altri ospedali no Covid si procede secondo le indicazioni del medico competente e comunque in caso di necessità. A Francavilla Fontana finora sono stati eseguiti in tutti i reparti.

Nella residenza Il Focolare, la Asl continua a garantire l'assistenza medica e infermieristica. Un’assistente sociale, in collaborazione con la referente della struttura, mantiene quotidianamente i contatti con i familiari per aggiornarli sullo stato di salute dei degenti.

Nei laboratori di analisi del Di Summa e del Perrino ieri sono stati processati 167 tamponi. Il bilancio dell’attività dei laboratori viene chiuso ogni giorno in tarda serata.

I ricoverati nell’ospedale Perrino, infine, sono 41, di cui quattro in terapia intensiva.

