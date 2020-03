Confronto prefetto-sindaci sul problema-dati e sui ritardi nei test

BRINDISI - Il prefetto di Brindisi, Umberto Guidato, avrebbe trasmesso alla Protezione Civile regionale le numerose indicazione pervenute dai sindaci della provincia di Brindisi che lamentano, da giorni, la mancanza di dati certi, comune per comune, sui casi positivi e sulle quarantene. E' di ieri, infatti, la notizia di un gruppo whatsapp, ideato dal primo cittadini di Brindisi, Riccardo Rossi, ormai portavoce dei colleghi con le istituzioni sanitarie e regionali. Dal confronto di oggi tra il Prefetto e Rossi sarebbe emerso che, anche, altri prefetti della regione sono nelle medesime condizioni da qui, pertanto, la richiesta di un ulteriore confronto con i primi cittadini da farsi nei prossimi giorni attraverso video conferenze. Tra le richieste dei sindaci alla Prefettura, anche, un supporto di ulteriori forze dell'ordine per presidiare i territorio nonchè accellerare l'apertura del laboratorio per l’analisi dei tamponi a Brindisi presso l’ex Di Summa, visto che al momento vengono portati presso l’Istituto di zooprofilassi di Foggia e per il risultato dei quali si registrerebbero ritardi anche di una settimana.

