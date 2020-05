Coronavirus: nel Brindisino un nuovo caso positivo e due decessi

BRINDISI – Un nuovo caso positvo al coronavirus nel Brindisino e due decessi. Oggi martedì 12 maggio in Puglia sono stati registrati 1.755 test per l'infezione da Covid-19 e sono risultati positivi 10 casi. Così suddivisi: 7 nella provincia di Bari; 0 nella provincia Bat; 1 nella provincia di Brindisi; 1 nella provincia di Foggia; 0 nella provincia di Lecce; 1 nella provincia di Taranto.

Sono stati registrati 5 decessi: 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Bat, 1 in provincia di Foggia. Sono 1.460 i pazienti guariti.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 81.497 test, 2.421 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.337 così divisi: 1.427 nella Provincia di Bari; 381 nella Provincia di Bat; 606 nella Provincia di Brindisi; 1.117 nella Provincia di Foggia; 505 nella Provincia di Lecce; 272 nella Provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione; 1 per il quale è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

Indagine epidemiologica nel Brindisino, oggi eseguiti 229 tamponi

L’attività di sorveglianza sanitaria nella provincia di Brindisi ha registrato oggi un totale di 229 tamponi effettuati nelle Comunità riabilitative psichiatriche, Case alloggio, Case di riposo, persone a domicilio e ospedali.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha eseguito oggi 178 tamponi: 24 a degenti della Rssa Il Focolare di Brindisi, 9 a dipendenti della Casa Alloggio Valle D’Itria di Cisternino, 26 a operatori della Casa di Riposo San Giuseppe di Ceglie Messapica, 16 operatori della Casa per la Vita “Casa Anna” di Cisternino, 6 a dipendenti della Comunità Alloggio “Cisternino”, 19 a dipendenti della Crap “Verde e dintorni” di Cisternino, 78 tamponi a persone nel proprio domicilio.

Tamponi effettuati al Perrino di Brindisi: 29 a operatori sanitari e 22 a degenti e pazienti in Pronto soccorso; 2 al Camberlingo di Francavilla Fontana. I tamponi processati ieri nei laboratori di analisi del Perrino e del Di Summa sono 202.

I pazienti Covid ricoverati al Perrino sono 15, di cui uno in Rianimazione.