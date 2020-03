Cinque nuovi casi in provincia di Brindisi, nessuna persona deceduta

Oggi sabato 22 marzo in Puglia sono stati effettuati 573 test per l'infezione Covid19 coronavirus e sono risultati positivi 111 casi, così suddivisi: 37 nella Provincia di Bari; 17 nella Provincia Bat; 6 nella Provincia di Brindisi; 22 nella Provincia di Foggia; 17 nella Provincia di Lecce; 6 nella Provincia di Taranto; 1 attribuito a residente fuori regione; 5 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Sono stati registrati 2 decessi: uno nella provincia di Lecce e uno nella provincia di Foggia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 6160 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 786, così divisi: 231 nella provincia di Bari; 49 nella Bat; 100 nella provincia di Brindisi; 212 nella provincia di Foggia; 120 nella provincia di Lecce; 41 nella Provincia di Taranto; 13 attribuiti a residenti fuori regione; 20 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

Marco Ranieri coordinerà le terapie intensive pugliesi

Intanto il professor Marco Ranieri, dell'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, comincia da oggi a collaborare con la Regione Puglia con il compito di coordinare e integrare la rete delle terapie intensive. “La collaborazione del prof. Ranieri sarà determinante anche per offrire alla Puglia l'esperienza che il medesimo sta facendo nel fronteggiare il Covid-19 in Emilia Romagna potendo così anticipare le mosse che devono essere compiute nel nostro territorio”, ha detto il governatore Michele Emiliano.

L'incarico è stato affidato nell'ambito di un più ampio accordo di collaborazione tra Regione Puglia e Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche dell'Alma Mater Studiorum di Bologna. Vito Marco Ranieri è nato a Bari a luglio del 1959 dove si è laureato in Medicina e Chirurgia e si è specializzato in anestesia e Rianimazione.

Dopo un lungo periodo alla McGill University di Montreal e alla University of Toronto, ha cominciato la sua carriera come ricercatore dell'Università di Bari e medico del Centro di rianimazione del Policlinico di Bari. Ordinario dal 2002, ha diretto i dipartimenti di Anestesia e rianimazione degli ospedali Molinette (Università di Torino) e Policlinico Umberto I (Sapienza Università di Roma).

Dal 2018 Ranieri è professore ordinario dell'Alma Mater e dirige la terapia intensiva del Sant'Orsola di Bologna. È stato presidente della European Society of Intensive Care Medicine, è titolare di finanziamenti di ricerca erogati da agenzie nazionali ed internazionali e ha pubblicato i risultati delle sue ricerche nell'ambito della terapia intensiva sulle più importanti riviste scientifiche internazionali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ventilatore polmonare per due pazienti

Il professore Ranieri è salito alla ribalta delle cronache mediche degli ultimi giorni per essere l'idatore di un test che prevede l'impiego di un ventilatore multiplo, l'apparecchio che grazie a uno sdoppiamento dei circuiti, è in grado di fornire respirazione assistita a due pazienti invece che a uno, sviluppato in collabotazione tra l'equipe di Anestesia e rianimazione del Policlinico Sant'Orsola, Intersurgical e Siare, l'azienda che ha stipulato un maxi-contratto di fornitura con la Protezione civile per la fornitura di apparecchi di respirazione assistita.

Sostieni BrindisiReport Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di BrindisiReport ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery