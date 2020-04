Virus: altri 17 contagi nel Brindisino. In Puglia superata quota 2mila

BRINDISI – La Puglia supera la quota dei 2mila contagi da coronavirus. Nella giornata odierna, stando al bollettino diramato dal governatore Michele Emiliano, si sono registrati 131 nuovi contagi, che portano a 2077 il computo totale dei casi di positività al Covid-19, dall’inizio dell’emergenza.

In provincia di Brindisi sono stati accertati altri 17 contagi, per un totale di 208 positivi. Il numero dei tamponi effettuati in giornata sale a 1.345. I 131 casi positivi sono così ripartiti: 45 nella Provincia di Bari; 10 nella Provincia Bat; 17 nella Provincia di Brindisi; 12 nella Provincia di Foggia; 32 nella Provincia di Lecce; 15 nella Provincia di Taranto.

Sono stati registrati oggi 15 decessi: 8 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 16.654 test. Salgono a 65 i pazienti guariti.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.077 così divisi: 700 nella Provincia di Bari; 126 nella Provincia di Bat; 208 nella Provincia di Brindisi; 502 nella Provincia di Foggia; 353 nella Provincia di Lecce; 163 nella Provincia di Taranto; 20 attribuiti a residenti fuori regione; 5 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

