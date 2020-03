Brindisi: messe in streaming su Facebook e in diretta radiofonica

BRINDISI – Dopo l’accertamento anche in provincia di Brindisi dei primi casi di coronavirus, i parroci si organizzano per evitare l’assembramento di fedeli durante le funzioni domenicali. Le Messe in programma alle ore 10 di domenica (8 marzo) presso la basilica cattedrale di Brindisi e la parrocchia Cristo Salvatore, in via Severini, al rione Sant’Elia, verranno trasmesse in diretta streaming sulla sulle rispettive pagine Facebook. La chiesa della Pietà trasmetterà invece la messa in diretta radiofonica, sulle frequenze di Radio Frate Sole. I fedeli sono inoltre invitati a rispettare la misura di sicurezza di un metro l’uno dall’altro.