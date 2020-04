Paziente muore in ambulanza. Sgomberata Pneumologia

Oggi mercoledì 1 aprile, in Puglia, sono stati registrati 1.136 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 143 casi, così suddivisi: 39 nella provincia di Bari; 5 nella Bat; 27 nella provincia di Brindisi; 33 nella provincia di Foggia; 18 nella provincia di Lecce; 22 nella provincia di Taranto; 1 fuori regione. La somma dei dati per provincia è superiore di 2 casi perché include le schede non ancora attribuite per provincia e che sono state nel frattempo assegnate.

Sono stati registrati oggi 19 decessi: 11 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 15.209 test. Salgono a 57 i pazienti guariti. Mentre il totale dei decessi è 129. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.946 così divisi: 655 Bari; 116 Bat; 191 Brindisi; 490 Foggia; 321 Lecce; 148 Taranto; 20 attribuiti a residenti fuori regione; 5 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

Paziente di Carovigno muore in ambulanza

La vittima, secondo quanto si apprende da fonti ufficiose, e salvo precisazioni data gli ormai consolidati silenzi di Asl e Regione che costringono gli organi di informazione a muoversi con estrema difficoltà per garantire ai cittadini il diritto all'informazione, è un uomo di 74 anni di Carovigno, soccorso alle 12,10 da un equipe del 118 di San Vito dei Normanni e deceduto alle 13,45 prima di poter essere ammesso al triage.

In isolamento tutto il personale di Pneumologia

Un provvedimento immediato di isolamento domiciliare di tutto il personale medico, paramedico e ausiliario dell'Unità operativa complessa di Pneumologia dell'ospedale Perrino, è stato intanto disposto nella giornata odierna dal direttore medico dello stesso presidio ospedaliero. Nel contempo, tutti i pazienti ricoverati sono in fase di spostamento urgente in altri reparti, come Malattie infettive, Medicina interna e Rianimazione. Ciò che i sindacati dei medici e del personale paramedico e ausiliario temevano e avevano denunciato, pare stia avvenendo. Si attendono decisioni da parte della Direzione strategica.

Due pazienti positivi al Centro di riabilitazione S.Raffaele

Giungono anche i risultati di una parte dei tamponi effettuati sui pazienti di una divisione del San Raffaele di Ceglie Messapica, struttura di riabilitazione della Asl di Brindisi affidata in gestione ad un gruppo privato romano. Su tre test i cui risultati sono già pervenuti, due hanno dato esito positivo ed uno negativo. Nei giorni scorsi, invece, era salito a tre il numero delle fisioterapiste risultate positive al test del Covid-19. nella struttura, dopo il primo caso confermato, l'azienda aveva chiesto ed ottenuto lo screening su parte del personale e dei pazienti.

