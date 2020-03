Coronavirus: negativo il tampone del sindaco di Brindisi Riccardo Rossi

BRINDISI - “Ho appena avuto notizia che l’esito del mio tampone al Covid-19 è negativo. Ringrazio tutti per i tanti messaggi di sostegno per me e per il comandante Antonio Orefice. Resterò in quarantena per il bene di tutti. E invito tutti a farlo. Restate a casa. Non possiamo fare altro per evitare il contagio. Dobbiamo essere tutti responsabili”. Ha dichiarato il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi.

Al primo cittadino è stato fatto il tampone dopo che il comandante della Polizia locale di Brindisi, Antonio Orefice è risultato positivo al Covid-19.

Solidarietà da Vito Birgitta e Gabriele Antonino

Vi auguriamo di superare questo momento di difficoltà e di ritornare presto a svolgere appieno i vostri ruoli istituzionali, con l'abnegazione ed il coraggio che hanno contraddistinto il vostro operato in questo periodo, e di ritornare presto ad abbracciare i vostri cari.

La nostra comunità ha bisogno, oggi più che mai, di unità nelle opere di ogni singolo cittadino e delle proprie Istituzioni. Caro sindaco, caro comandante, vi siamo vicini, come lo siamo a tutti gli ammalati e ai loro familiari, ai medici, al personale sanitario e a tutti coloro che operano ogni giorno per il bene di tutti. Con l'augurio che questo momento storico sia di insegnamento a tutti perchè siamo certi che, anche questo male oscuro, ha un fine più grande. Forza Riccardo. Forza Antonio.

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis

“Esprimo la mia sincera vicinanza al comandante della Polizia Locale di Brindisi, Antonio Orefice, risultato positivo al tampone del Coronavirus. A lui vanno i miei auguri di pronta e completa guarigione, è un momento difficile. Sono altrettanto vicino a tutti coloro che, a seguito di questa notizia, sono in quarantena da oggi, a partire dal sindaco Rossi”.