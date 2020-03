Coronavirus, nove nuovi casi nel Brindisino, cinque in più rispetto a ieri

BRINDISI – Sono 103 i casi positivi al Covid-19 nella Regione Puglia su 743 test eseguiti, accertati nella giornata di oggi, venerdì 20 marzo. Nove casi in più rispetto a ieri nella Provincia di Brindisi, che salgono a 84 totali. Ieri ne sono stati accertati 4.

A renderlo noto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.

I risultati positivi sono così suddivisi: 28 nella Provincia di Bari, 4 nella Provincia Bat, 9 nella Provincia di Brindisi, 29 nella Provincia di Foggia, 17 nella Provincia di Lecce, 10 nella Provincia di Taranto; 1 attribuito a residente fuori regione; 5 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.



Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 4.789 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 581, così divisi: 165 nella Provincia di Bari; 30 nella Provincia di Bat; 84 nella Provincia di Brindisi; 163 nella Provincia di Foggia; 88 nella Provincia di Lecce; 33 nella Provincia di Taranto; 11 attribuiti a residenti fuori regione; 7 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.



I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

