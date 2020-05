Coronavirus, nell'ospedale Melli cinque operatori sanitari e un paziente positivi

SAN PIETRO VERNOTICO – Mentre secondo i dati forniti giornalmente dalla Regione Puglia la curva dei contagi da coronavirus sembra scendere, nell’ospedale Melli di San Pietro Vernotico, o meglio Pta (ma solo sulla carta), sono sei i casi positivi emersi nell’ultima settimana. Di questi 5 sono operatori sanitari e l’altro è un paziente.

Il primo caso risale a giovedì della scorsa settimana e si riferisce proprio al paziente: un ultra 90enne di Brindisi che era ricoverato in lungodegenza. Fu trasferito nella notte tra mercoledì e giovedì nel Reparto Infettivi dell’ospedale Perrino di Brindisi, l’unico rimasto Covid.

Successivamente, nell’ambito dell’indagine epidemiologica avviata dalla Asl di Brindisi in tutte le strutture ospedaliere del territorio, sono risultati positivi due dipendenti dell’ufficio Protesi. Un uomo e una donna, fortunatamente asintomatici.

Risale a ieri, giovedì 28 maggio, invece, la notizia di tre Fisioterapiste positive: una è di Torchiarolo, una di Erchie e l’altra di Squinzano (nel grafico in basso, risalente a ieri si può vedere come anche a Torhiarolo risultano nuovi positivi). Le altre colleghe, tre più la fisiatra, risultate al momento negative, sono state subito messe in quarantena e l’ufficio è stato chiuso. Il Servizio sospeso.

Non risultano, al momento, invece, chiusure del reparto di Lungodegenza o dell’ufficio Protesi, aperto al pubblico il mercoledì e venerdì. In casi simili verificatisi nello stesso Perrino i reparti dove sono stati registrati casi positivi sono stati subito chiusi, sanificati e il personale è stato messo tutto in quarantena e sottoposto a tampone.

La speranza è che nel Melli non stia per scoppiare un piccolo focolaio e che vengano adottate tutte le misure per scongiurare ogni rischio di contagio. Sono già usciti gli esiti dei parenti dei contagiati, alcuni sono positivi.

Un aspetto ancora poco chiaro riguarda i tamponi: chi viene sottoposto al test, in attesa dell'esito viene messo in quarantea?