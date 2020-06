Coronavirus, solo un caso in Puglia. Due morti nel Brindisino

Il risultato più incoraggiante dall’inizio della pandemia: oggi martedì 2 giugno 2020 in Puglia, sono stati registrati 1.810 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus ed è risultato positivo solo un caso in provincia di Bari. Purtroppo ci sono stati anche due decessi, entrambi in provincia di Brindisi, che portano a 508 i morti per coronavirus nella regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 121.500 test, sono 2.939 i pazienti guariti, mentre i casi attualmente positivi sono 1.051 su un totale di 4.498. Di questi 1.487 nella provincia di Bari, 380 nella Bat, 650 nella provincia di Brindisi (un caso è stato eliminato dal database), 1.156 nella provincia di Foggia, 515 nella provincia di Lecce, 281 nella provincia di Taranto, 29 attribuiti a residenti fuori regione.