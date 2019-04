Corso di autodifesa femminile: lezioni gratis a San Michele Salentino

SAN MICHELE SALENTINO - Si svolgerà domenica 28 aprile, dalle 9 alle 12, nella palestra della scuola primaria “Marconi” di San Michele Salentino, il corso di tecniche di autodifesa femminile, organizzato dall’associazione sportiva “Red Davil’s” in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l'istituto “Giovanni XXIII”.

In continuità con quanto proposto in occasione del calendario di eventi “Oltre l’8 Marzo” dedicato alle tematiche femminili ed, in modo particolare, alla violenza sulle donne, il corso, tenuto dal maestro Stefano Scianaro, nasce dall’esigenza non trovarsi completamente impreparati ed impotenti in caso di reale bisogno e di trovare una sinergia tra semplicità di esecuzione ed efficacia tecnica, in modo che ogni donna si possa sentire più sicura non solo nella vita quotidiana ma anche nei rapporti interpersonali.

Il programma prevede la difesa personale femminile in vari ambienti e circostanze sia quotidiane sia lavorative imparando, quindi, a gestire varie situazioni in essere o ancora prima che queste possano verificarsi, quindi a prevenire. Il corso è gratuito. E’ consigliato indossare tuta e scarpe da ginnastica.