Costituito il sindacato provinciale delle guide turistiche

BRINDISI - Si è svolta ieri a Brindisi l’assemblea elettiva del sindacato provinciale delle Guide Turistiche - Confguide. Erano presenti il segretario generale di Confcommercio Puglia Giuseppe Chiarelli, la presidente di Confcommercio Brindisi Anna Rita Montanaro, il direttore di Confcommercio Brindisi Angelo Colella ed il vice presidente (con delega alla costituzione dei sindacati) Fabrizio Cisternino.

I lavori sono stati aperti dalla presidente Montanaro che ha ribadito l’impegno con cui la Confcommercio sta operando per fornire assistenza sindacale a tutti gli operatori economici di questo territorio, soprattutto a seguito della crisi epocale che abbiamo vissuto per il covid 19. Il segretario generale Chiarelli, invece, ha sottolineato il ruolo che il turismo può e deve svolgere per la ripresa economica nella nostra regione. In questa ottica, un sindacato delle guide turistiche sempre più ramificato ed organizzato può risultare strategicamente determinante.

Il direttore Colella, invece, ha fatto cenno alle numerose iniziative che potranno essere messe in campo nelle prossime settimane e che vedranno coinvolte proprio le guide turistiche in un percorso di valorizzazione del territorio. Il vice presidente Cisternino, infine, ha garantito il massimo sostegno per avviare l’attività del sindacato, in sinergia con gli altri settori economici rappresentati all’interno di Confcommercio.

Dopo un dibattito a cui hanno preso parte alcune tra le guide presenti, si è proceduto con le votazioni. Luca Adamo è stato eletto all’unanimità presidente della guide turistiche della provincia di Brindisi per Confguide. Al suo fianco, faranno parte del consiglio direttivo Antonella Golia, Maria Concetta Velardi, Antonia Barrillà e Daniele Spedicati.

