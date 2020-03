Coronavirus: "Indennità di malattie infettive a tutto il personale impegnato"

BRINDISI - Riceviamo e pubblichiamo una nota di Lino Cattolico, coordinamento Csa Brindisi e Carmelo Villani Nursind Brindisi sugli ncentivi e risorse per gli infermieri e gli operatori sanitari

Gli operatori sanitari tutti sono la più grande risorsa impegnata nella gestione di questa emergenza in qualsiasi settore loro operino, ma oggi lo fanno iso-risorse, in una situazione già critica per una cronica carenza di personale e di tagli alla sanità, andando incontro ai rischi che una delicata situazione come questa comporta.

Facciamo per questo appello alla sensibilità finora dimostrata del management aziendale affinché, oltre alla acquisizione di nuovo personale, vengano messi a disposizione risorse aggiuntive per riconoscerne il disagio e il sacrificio.

Per questo motivo, alla luce della riorganizzazione che ha allargato il perimetro delle malattie infettive al 118, al pronto soccorso ed a tutte le aree che ospiteranno pazienti Covid-19, sarebbe quanto meno giusto e appropriato provvedere alla estensione della indennità di malattie infettive a tutto il personale impegnato in tali aree.

Vorrei fosse chiaro che, in un momento nel quale tutta Italia sta cercando di fare fronte a una crisi sanitaria e sociale, la questione economica non è certo il problema principale, ma si vuole in questo modo ribadire che tali riconoscimenti, rappresenterebbero un segno di rispetto e sensibilità verso i professionisti coinvolti.

Cogliamo infine l’occasione per sollecitare l’urgente approviggionamento degli adeguati Dpi di primo e secondo livello per tutti gli operatori aziendali. Questa esperienza segnerà la vita del nostro Servizio Nazionale, Regionale e Provinciale, ma segnerà più di tutto la vita degli infermieri, oltre quella di tutti gli operatori sanitari, che oggi mettono a dura prova tutta la loro professionalità e competenza come mai era successo prima.