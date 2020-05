Coronavirus, altri due casi nel Brindisino, nove in tutta la regione

Nel bollettino di oggi giovedì 14 maggio sugli esiti dei test effettuati in Puglia, due nuovi casi di contagio in provincia di Brindisi, 9 in tutta la regione su 1.844 referti degli esami effettuati, di cui oltre a quelli riguardanti la nostra provincia ci sono 2 casi nella provincia di Bari, 1 nella Bat, 2 nella provincia di Foggia, 0 nella provincia di Lecce, 2 nella provincia di Taranto. È stato registrato un decesso, nella Bat.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati in Puglia 85.557 test. Sono 1.643 i pazienti guariti, 2.253 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.357 così divisi: 1.431 Bari; 382 Bat; 610 Brindisi; 1.121 Foggia; 275 Taranto; 508 Lecce, 29 attribuiti a residenti fuori regione, 1 per il quale è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Le persone decedute sono in totale 461, con una percentuale di mortalità del 10,58 per cento sui casi di positività accertati (14 per cento circa la media nazionale).