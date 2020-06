Coronavirus: altri 4 casi in Puglia, nessuno nel Brindisino

Oggi sabato 6 giugno 2020 in Puglia sono stati registrati 2378 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 4 casi, tre in provincia di Foggia e un caso nella provincia di Bari. E’ stato registrato un decesso in provincia di Foggia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 129.898 test. Sono 3.231 i pazienti guariti e 758 i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia sono giunti a quota 4.511 così divisi: 1.489 nella provincia di Bari; 380 nella Bat; 653 nella provincia di Brindisi; 1.161 nella provincia di Foggia; 519 nella provincia di Lecce; 281 nella provincia di Taranto; 28 attribuiti a residenti fuori regione.

Il monitoraggio Asl Brindisi

L’attività di sorveglianza sanitaria nella provincia di Brindisi, invece, ha registrato oggi un totale di 140 tamponi effettuati in Rssa, Centri di riabilitazione, Casa Circondariale, operatori Adi, persone a domicilio e ospedali. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha eseguito oggi 156 tamponi: 1 operatore sanitario della Rssa “Madre Teresa” di Oria, 2 degenti del Centro di riabilitazione Fondazione “San Raffaele” di Ceglie Messapica, 1 detenuto della Casa Circondariale di Brindisi, 19 a operatori di Assistenza domiciliare, 42 tamponi a persone nel proprio domicilio.

Tamponi effettuati nell’ospedale Perrino di Brindisi: 31 a operatori sanitari e 44 a pazienti. I tamponi processati ieri nei laboratori di analisi del Perrino e del Di Summa sono 250. I pazienti Covid ricoverati al Perrino nel reparto di Malattie infettive sono 4.