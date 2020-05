Altri sette casi positivi nel Brindisino sui 10 registrati in Puglia

Sono quasi tutti della provincia di Brindisi i casi di positività riportati dal bollettino Covid-19 di oggi martedì 19 maggio 2020 in Puglia: più precisamente, 7 casi sul totale di 10, a fronte di 1.933 test effettuati. Oltre quelli riguardanti il Brindisino, sono stati registrati zero casi nelle province di Bari, Bat e Taranto, e un solo caso per le province di Lecce e Foggia. Il decimo caso riguarda un residente fuori regione. Due i decessi, uno in provincia di Brindisi e uno nella Bat.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 93.834 test, sono 1.941 sono i casi attualmente positivi, 1.982 i pazienti guariti, e il totale dei casi positivi in Puglia sale a quota 4.396, così suddivisi: 1.442 nella provincia di Bari; 381 nella Bat; 629 nella provincia di Brindisi; 1.129 nella provincia di Foggia; 509 nella provincia di Lecce; 275 nella provincia di Taranto; 30 attribuiti a residenti fuori regione; 1 per cui è in corso l'attribuzione della relativa provincia.