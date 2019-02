Croce rossa di Brindisi promuove raccolta fondi per l'acquisto di ambulanze

BRINDISI - Domenica 24 febbraio i volontari della Croce rossa italiana di Brindisi saranno presenti presso i centri commerciali “Le Colonne” e “Brin Park” con un corner adibito alla raccolta fondi.

Attività di promozione di stili di vita sani

In ogni postazione verranno organizzate gratuitamente numerose attività di promozione di stili sani di vita, quali ad esempio: la misurazione della pressione arteriosa, misurazione della glicemia, dimostrazione delle manovre di disostruzione pediatriche, ovvero quelle manovre che consentono di salvare un bambino che sta soffocando a causa di un corpo estraneo, dimostrazione della rianimazione cardio-polmonare con uso del defibrillatore semi-automatico. Inoltre intrattenimento con truccabimbi e giochi per i più piccini

Un’iniziativa di charity e solidarietà, nata dalla collaborazione tra la Croce Rossa Italiana e i centri commerciali d’Italia associati al Cncc, con l’obiettivo di promuovere la cultura della cittadinanza attiva, utlizzando quindi gli spazi di aggregazione dei centri commerciali e outlet.

Obiettivi della campagna

La campagna nasce con lo scopo di promuovere i valori umanitari e aumentare il coinvolgimento della popolazione rispetto ai bisogni della propria comunità. L’iniziativa è un’occasione per dimostrare in concreto che gli spazi del retail possono trasformarsi in luoghi di promozione di buone pratiche e di diffusione di attività a sostegno della prevenzione e della cura della salute.

L’obiettivo della campagna è di raccogliere, tra le donazioni spontanee dei visitatori e il contributo diretto degli stessi centri commerciali, la cifra da destinare all’acquisto di ambulanze a sostegno delle comunità.

Croce rossa italiana

Croce rossa italiana è un’associazione senza fini di lucro, di interesse pubblico e ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario. L’obiettivo principale della Cri è prevenire e alleviare la sofferenza umana in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso e politico. Opera per la tutela della salute e sostiene attività e progetti volti alla formazione e informazione su corretti stili di vita, educazione alla salute e pratiche di primo soccorso.

La Croce Rossa Italiana, inoltre, fa parte del sistema nazionale di Protezione civile. Lavora e si adopera per formare le comunità e garantire un’efficace e tempestiva risposta durante le emergenze nazionali e internazionali. La Cri, che conta più di 160 mila volontari in 680 comitati, è l’associazione più grande in Italia e fa parte del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa con più di 12 milioni di volontari in tutto il mondo.