Brindisi. Crollo lungo il litorale, cede un pezzo di falesia in zona Sbitri

BRINDISI - Cede un pezzo di falesia sul litorale nord di Brindisi, fra Sbitri e località Case bianche, in un tratto di spiaggia dove, fortunatamente, non c'erano bagnanti. Il fatto è accaduto questa mattina intorno alle 11.30. Sul posto si è recata la Polizia Locale insieme al dirigente comunale del settore Lavori pubblici, Fabio Licigno, per un sopralluogo.

Nel punto in cui si è verificato il cedimento, dove era già presente una transenna che ne segnalava la pericolosità, la Polizia locale ha provveduto a restringere la carreggiata che rimane, comunque, a doppio senso di scorrimento, perchè il crollo non ha compromesso la stabilità della sede stradale. "Da domani - come ha appena annunciato il sindaco Riccardo Rossi - si procederà ad avviare un’interlocuzione con la Capitaneria di porto per la condivisione delle attività di messa in sicurezza di tale tratto di falesia".