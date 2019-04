Decoro urbano: emessa ordinanza "anti cicche", multe per i trasgressori

BRINDISI – In vigore a Brindisi un’ordinanza “anti cicche” per rifiuti di prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni, come scontrini, gratta e vinci, fazzoletti di carta, gomme da masticare, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e nella scarichi. I trasgressori saranno sanzionati.

Per gli esercizi commerciali, l’ordinanza, prevede l’obbligo di dotarsi all’esterno, nelle immediate vicinanze, di contenitori portacenere per i rifiuti di prodotti da fumo. L’obbligo è rivolto a bar, ristoranti, chioschi, tabaccherie, centri scommesse, cinema, teatri, banche, uffici postali.

“Si tratta di un provvedimento necessario per garantire pulizia - spiega il sindaco Riccardo Rossi - e perfettamente in linea con la politica di decoro che, per certi aspetti, faticosamente stiamo mettendo in pratica. L’amministrazione, con tutti gli strumenti a disposizione, sta portando avanti una battaglia che considero fondamentale di educazione nei confronti dei più piccoli e di rispetto che, mi auguro, tutti i cittadini e le cittadine comprendano e attuino ogni giorno per la res publica”.