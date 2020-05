Degrado urbano: "Ecco come si presenta piazza Giunti al Paradiso"

BRINDISI – Parchi in degrado in alcuni quartieri della città. Come mostrano le foto a corredo di questo articolo, piazza Giuseppe Giunti al Paradiso è uno di questi.

A segnalare lo “scempio” una lettrice. “Buona domenica volevo segnalare questo scempio mi trovo al rione Paradiso piazza Giuseppe Giunti, questa mattina abbiamo trovato questo ci sono bambini che con la bella giornata giocano con la bici...ma ti ritrovi con una piazza cosi. Scempio specialmente in questo periodo”.

In un periodo in cui si parla di igiene e pulizia per l’emergenza coronavirus i luoghi pubblici dovrebbero essere tirati a lucido più del dovuto. Invece si presentano trascurati. Tra i responsabili, però, non ci sono solo gli addetti ai lavori che probabilmente non si occupano dei parchi ma anche i cittadini incivili che gettano i rifiuti per terra senza conferirli negli appositi cassonetti.

Gallery