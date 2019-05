Commenda, svago negato a bambini e anziani: piazza del Salento in degrado

BRINDISI – Mentre la città cambia volto e si trasforma con nuove opere edili, nuovi arredi urbani e zone verdi alcuni “angoli”, nascosti ma non troppo, continuano a versare sempre più nel degrado. E a suscitare rabbia e sconforto tra i cittadini, specie se si tratta di “angoli” che un tempo rappresentavano luoghi di ritrovo per bambini, anziani e famiglie in generale. È il caso di piazza del Salento al quartiere Commenda a Brindisi. Una piazza alberata con una fontana e panchine nel cuore del quartiere che è completamente abbandonata da anni. Le famiglie con bambini non possono usufruirne così come vorrebbero, i piccoli residenti non hanno uno spazio dove giocare all’aria aperta “vicino casa”.

Nelle foto inviate da una lettrice a corredo di questo articolo si può vedere come la piazza versa in totale stato di degrado e abbandono, da anni ormai. Segnale indiscutibile di come nessuno se ne è mai occupato.

“Salve, volevo farvi vedere come si propone nel degrado più assoluto piazza del Salento e l'ex scuola elementare "Camassa" in via Sardegna, ormai casa per rifiuti e ratti. La fontana non è più attiva da più di un anno e nessuna manutenzione viene fatta nelle piazza, panchine rotte, marciapiedi quasi inesistenti, buche enormi, erba altissima, spazzatura e rifiuti in ogni angolo".

"Escrementi di animali ovunque perché qui sono liberi di portare i cani a fare i loro bisogni senza nessun controllo. Più volte mi è capitato di rimproverare i padroni dei cani e mi sono anche sentita dire che non erano affari miei pur abitando qui. Non c'è controllo di niente. È una delle tante zone di Brindisi abbandonata a se stessa”.