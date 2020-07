Turismo, comode discariche sulla strada per il mare brindisino

BRINDISI- Sono stati investiti due milioni di euro per la nuova campagna di Pugliapromozione e della Regione per incentivare il turismo in Puglia: si chiama “Riparti dalla Meraviglia” e, sicuramente, di meraviglioso nella foto di apertura c’è un comodo biposto, tra sacchi di immondizia e scarti industriali, posizionato sulla strada provinciale 89 (quella che conduce a noti stabilimenti di Apani, per intenderci), pensato per i turisti che attendono il pullman.

Dunque, se gli imprenditori brindisini, durante il lockdown e la quarantena, si preoccupavano delle cancellazioni di spettacoli e pernottamenti, la promozione del territorio deve continuare a fare i conti con un problema atavico che affligge la cultura e il turismo nostrano: le discariche a cielo aperto nelle località marine di Brindisi, di cui già lo scorso anno abbiamo abbondantemente discusso, proponendo semplici soluzioni. Le fototrappole.

Ma da cosa è costituita questa montagna di immondizia? Ci sono reti a doghe per letti singoli e matrimoniali, rifiuti di vario genere, sacchetti di immondizia con indumenti, tubi di irrigazione e scarti industriali. Tutti lì, sotto al sole e alla pioggia, ma soprattutto sotto agli occhi dei turisti che frequentano i lidi della zona, nei pressi di una cartellonistica stradale che indica la direzione da prendere per raggiungere la Riserva di Torre Guaceto e la superstrada per Bari. Proprio all’altezza di una strada che porta al mare e prosegue con la litoranea sino al capoluogo.

Promuovere le bellezze del territorio sì, ma rispettarle e averne cura deve essere la prerogativa di ciascuno per lanciare appelli positivi agli operatori dell’accoglienza e ai turisti che quest’anno, più di passate stagioni, hanno deciso di trascorrere le vacanze sicure anti covid in Puglia. “Riparti dalla Meraviglia” sì, ma che si tratti di una capacità di autodisciplinarsi all’educazione civica e ambientale. Anche attraverso l’uso di fototrappole.