Festa a sorpresa con la complicità dei condomini: il 18esimo di Antonio

Una torta, lo spumante, lo striscione, l’abbraccio con la madre: in un cortile condominiale di via Don Tommaso Stile è stato celebrato così il 18esimo compleanno di Antonio Saponaro. Le zie, con la complicità dei nonni, hanno voluto fargli una piccola sorpresa, per rendere indimenticabile il passaggio all’età adulta, compatibilmente con le restrizioni del lockdown. Anche i condomini hanno fatto la loro parte. Nel pieno della pandemia, non si poteva fare di più. Per una bella festa con gli amici, una volta usciti dall'incubo dei contagi, ci sarà tempo.

