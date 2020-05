Solo 11 casi in Puglia, uno in provincia di Brindisi. Due morti a Lecce

BRINDISI – Solo un caso di positività in provincia di Brindisi, e solo 11 in Puglia, secondo il bollettino della Regione di oggi domenica 3 maggio. Questo vuol dire che il lockdown, se osservato scrupolosamente, dà buoni risultati, e che bisogna continuare a rispettare le regole stabilite dai decreti del governo, per non tornare indietro: il Covid-19 non è sconfitto, è ancora in giro e non bisogna pensare che i rischi siano scomparsi o ridotti.

Dunque, sui 1.073 test presi in considerazione oggi, sono risultati positivi come già detto solo 11 casi nel territorio regionale, dei quali 3 nella provincia di Bari, 2 nella Bat, 1 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia di Foggia, 2 nella provincia di Lecce, nessun caso nella provincia di Taranto, mentre per 1 caso è in corso l’attribuzione della provincia di provenienza. Due le vittime, entrambe in provincia di Lecce.

Il riepilogo dice che dall'inizio dell'emergenza in Puglia sono stati effettuati 66.443 test; sono 765 i pazienti guariti, 2.955 sono i casi attualmente positivi. In tutto il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.144 così ripartiti: 1.322 nella provincia di Bari; 379 nella Bat; 582 nella provincia di Brindisi; 1.068 nella provincia di Foggia; 497 nella provincia di Lecce; 263 nella provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione; 4 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.