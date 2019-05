Camera penale di Brindisi, rinnovato il consiglio direttivo

BRINDISI - Rinnovato il consiglio direttivo della Camera penale di Brindisi: le elezioni hanno assegnato a Pasquale Annicchiarico l'incarico di presidente e Giuseppe Guastella quello di vice. Sono stati eletti come segretario Giacomo Serio, tesoriere Laura Beltrami (unica donna presente nel consiglio direttivo) e consigliere Pasquale Di Natale.

Le elezioni

Il consiglio direttivo resterà in carica sino al 2021. Le elezioni si sono svolte lo scorso 9 maggio. Il risultati sono stati resi noti dal presidente della commissione elettorale, l'avvocato Antonio Almiento, nominato l'8 maggio, dall'assemblea della Camera penale. Le elezioni hanno portato alla composizione del Collegio dei Probiviri: ne fanno parte gli avvocati Augusto Conte, Giuseppe Brancasi e Carlo Tatarano. (Nella foto accanto il neo eletto presidente Pasquale Annicchiarico)

Gli incarichi nazionali

Fra gli eletti, ricoprono incarichi nazionali in seno all'Unione delle Camere penali italiane, Giuseppe Guastella, referente in Puglia per l'Osservatorio delle carceri; Giacomo Serio, referente a Brindisi, Lecce e Tarano per l'Osservatorio formazione giovani e open day, e Pasquale Di Natale, referente locale per l'osservatorio della Scuola nazionale e alta specializzazione.

Ricoprono incarichi di respiro nazionale anche gli avvocati Ladislao Massari, per l'osservatorio Corte costituzionale, Gianmichele Pavone per l'osservatorio Scuola nazionale e alta specializzazione, Danilo Di Serio per l'osservatorio decreto legislativo 231/2001 e Antonio Maurino, come refente per la deontologia.

La Camera penale annovera tra gli iscritti, l'avvocato Vito Melpignano nel ruolo di presidente dell'organismo di controllo dell'Unione delle Camere penali italiane. (Nella foto accanto l'avvocato Antonio Maurino)

